La última mediación de EAU logra el intercambio de 206 prisioneros entre Rusia y Ucrania

ABU DABI, 19 de agosto de 2026 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció el éxito de una nueva mediación entre la Federación de Rusia y la República de Ucrania, que permitió la liberación de 103 prisioneros de cada parte. Con este intercambio, el número total de cautivos canjeados entre ambos países gracias a la mediación emiratí asciende a 7.997.

El Ministerio de Asuntos Exteriores elogió la cooperación de ambos países con los esfuerzos de mediación de EAU como interlocutor internacional de confianza, así como su reconocimiento del compromiso emiratí con el apoyo a todas las iniciativas destinadas a resolver la crisis.

El Ministerio subrayó que el éxito de esta mediación, la vigesimosexta hasta la fecha, refleja las estrechas relaciones de EAU con la Federación de Rusia y Ucrania.

Asimismo, reafirmó el compromiso de Emiratos Árabes Unidos con el éxito de todos los esfuerzos encaminados a encontrar una solución pacífica al conflicto en Ucrania y mitigar las consecuencias humanitarias de la crisis, incluidas las que afectan a refugiados y prisioneros.