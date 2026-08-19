EAU sigue siendo un símbolo de fraternidad humana y un referente de la acción humanitaria, afirma Abdullah bin Zayed

ABU DABI, 19 de agosto de 2026 (WAM) – El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores, afirmó que la acción humanitaria constituye uno de los pilares de la política exterior de Emiratos Árabes Unidos (EAU), como refleja su enfoque de prestar ayuda a quienes la necesitan y empoderar a las comunidades para que puedan construir un futuro más estable y próspero.

En una declaración con motivo del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, Abdullah bin Zayed señaló que el respeto del derecho internacional humanitario sigue siendo una base indispensable para proteger a los civiles y a los trabajadores humanitarios, así como para salvaguardar la dignidad y la vida humanas en situaciones de conflicto y crisis.

Añadió: “Guiado por un firme compromiso de responder a las necesidades humanitarias allí donde surjan, sin discriminación, EAU continúa reforzando las alianzas internacionales y apoyando los esfuerzos multilaterales, contribuyendo así a ampliar el impacto y la sostenibilidad de la acción humanitaria.

“En el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, creemos que la solidaridad con la humanidad y la protección de la dignidad y la vida humanas constituyen una responsabilidad compartida. Partiendo de esta convicción, estamos comprometidos a garantizar que nuestra respuesta humanitaria sea innovadora y sostenible, y que vaya más allá de atender las necesidades urgentes para empoderar a las personas y las comunidades y apoyar vías hacia el desarrollo y la prosperidad”.

Abdullah bin Zayed concluyó: “Esta es la responsabilidad que asumimos y que trabajamos por cumplir: una responsabilidad que va más allá de responder al sufrimiento para fomentar la esperanza y construir un futuro mejor, de modo que EAU siga siendo un símbolo de fraternidad humana y un referente de la acción humanitaria”.