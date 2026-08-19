Los líderes de EAU felicitan al presidente de Zambia por su reelección

ABU DABI, 19 de agosto de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de felicitación al presidente de Zambia, Hakainde Hichilema, con motivo de su reelección para un nuevo mandato presidencial.

El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, enviaron mensajes similares al presidente zambiano con motivo de su reelección.