Los líderes de EAU felicitan a András Baka por su elección y toma de posesión como presidente de Hungría

ABU DABI, 19 de agosto de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de felicitación a András Baka con motivo de su elección y toma de posesión como presidente de Hungría.
El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer ministro y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, enviaron mensajes similares de felicitación al presidente húngaro con motivo de la ocasión.