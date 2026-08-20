El Ministerio de Asuntos Exteriores recibe copia de las cartas credenciales del embajador de Austria

ABU DABI, 20 de agosto de 2026 (WAM) – Saif Abdulla Alshamisi, subsecretario adjunto para Asuntos de Protocolo del Ministerio de Asuntos Exteriores (MoFA), recibió una copia de las cartas credenciales de Bernd Alexander Bayerl, embajador de la República de Austria ante Emiratos Árabes Unidos.

Alshamisi deseó éxito al nuevo embajador en el desempeño de sus funciones y reafirmó el compromiso de EAU de ampliar la cooperación con Austria de forma que contribuya a impulsar los intereses comunes de ambos países y de sus pueblos amigos.

Por su parte, Bayerl destacó la posición de prestigio que ocupa EAU en los ámbitos regional e internacional bajo el liderazgo del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y expresó su deseo de seguir fortaleciendo y desarrollando las relaciones bilaterales en distintos ámbitos.