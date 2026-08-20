Abdullah bin Zayed aborda con el ministro de Exteriores de Colombia las relaciones bilaterales y la cooperación

ABU DABI, 20 de agosto de 2026 (WAM) – El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, abordó las relaciones bilaterales y las vías para reforzar la cooperación en distintos ámbitos durante una conversación telefónica con Omar Bula Escobar, ministro de Asuntos Exteriores de la República de Colombia.

El jeque Abdullah felicitó a Escobar por su nombramiento como ministro de Asuntos Exteriores de Colombia y expresó su disposición a trabajar con él para seguir impulsando la cooperación entre ambos países.

Durante la llamada, el jeque Abdullah también trasladó sus sinceras condolencias por las víctimas del terremoto que afectó a Colombia y reafirmó la solidaridad de EAU con el Gobierno y el pueblo colombianos.

Ambas partes abordaron además una serie de asuntos de interés común e intercambiaron puntos de vista al respecto.