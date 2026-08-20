EAU y Australia abordan el fortalecimiento de la cooperación parlamentaria

ABU DABI, 20 de agosto de 2026 (WAM) – Ali Rashid Al Nuaimi, presidente de la Comisión de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores del Consejo Nacional Federal (FNC), abordó las relaciones de cooperación y asociación entre Emiratos Árabes Unidos y Australia en distintos ámbitos, especialmente en el parlamentario, durante una reunión celebrada este jueves en Abu Dabi con RidwAan Jadwat, embajador de la Mancomunidad de Australia ante EAU.

El encuentro destacó el papel fundamental de la diplomacia parlamentaria en el apoyo y fortalecimiento de las relaciones bilaterales, así como en la mejora de la comunicación y la cooperación entre ambos países y en el impulso de cuestiones de interés común.

Las dos partes también intercambiaron puntos de vista sobre los acontecimientos y la evolución de la situación en la región, así como sobre diversas cuestiones regionales e internacionales. Asimismo, subrayaron la importancia de intensificar los esfuerzos internacionales destinados a promover el diálogo y la cooperación, con el objetivo de contribuir a la paz, la seguridad y la estabilidad.