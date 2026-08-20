El Premio Mundial del Agua Mohammed bin Rashid Al Maktoum ofrece un millón de dólares a soluciones innovadoras contra la escasez de agua

DUBÁI, 20 de agosto de 2026 (WAM) – El Premio Mundial del Agua Mohammed bin Rashid Al Maktoum, supervisado por la Fundación de Ayuda al Agua de EAU (Suqia) y enmarcado en las Iniciativas Globales Mohammed bin Rashid Al Maktoum, continúa reforzando la posición de Dubái como plataforma mundial para la innovación en materia de agua y la acción humanitaria.

El galardón atrae innovaciones destacadas en producción, desalinización y purificación de agua mediante energías renovables para hacer frente a la escasez hídrica.

La quinta edición se celebra en un contexto de crecientes desafíos para la seguridad hídrica mundial y busca soluciones avanzadas y sostenibles que mejoren el acceso al agua potable y refuercen la capacidad de las comunidades para afrontar los efectos del cambio climático.

Con un millón de dólares en premios, el galardón cuenta con cuatro categorías: Premio a Proyectos Innovadores, Premio a la Investigación y el Desarrollo Innovadores, Premio al Individuo Innovador y Premio a Soluciones Innovadoras para Situaciones de Crisis.

Las candidaturas para la quinta edición permanecerán abiertas hasta el 30 de septiembre de 2026. Universidades, centros de investigación, instituciones, empresas, innovadores y particulares de todo el mundo están invitados a presentar proyectos y soluciones innovadoras que contribuyan a mejorar la seguridad hídrica y la calidad de vida.

Saeed Mohammed Al Tayer, presidente del Patronato de Suqia EAU, afirmó: “En Suqia EAU nos inspiramos en la visión y las directrices del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de EAU y gobernante de Dubái, para transformar la acción humanitaria en un ecosistema sostenible basado en el impacto, la innovación y las alianzas mundiales”.

El Premio Mundial del Agua Mohammed bin Rashid Al Maktoum es una de las principales iniciativas que materializan este enfoque mediante el fomento de la investigación y el desarrollo, así como el uso de tecnologías modernas y energías renovables para impulsar soluciones prácticas y sostenibles frente a la crisis mundial del agua.

En su quinta edición, el premio continúa consolidándose como una destacada plataforma internacional que reconoce y apoya innovaciones capaces de mejorar el acceso al agua potable y aumentar la resiliencia de las comunidades ante la escasez hídrica, reforzando así el papel de EAU y Dubái en el apoyo a los esfuerzos internacionales para construir un futuro más seguro y sostenible.

La quinta edición pone un mayor énfasis en la transformación digital mediante la aplicación de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático a la producción, desalinización y purificación del agua. También promueve la investigación y el desarrollo destinados a impulsar soluciones sostenibles a los desafíos hídricos mundiales mediante el uso de energías renovables. Estos esfuerzos contribuyen a mejorar la eficiencia operativa, reforzar las capacidades de supervisión y acelerar la implantación de soluciones innovadoras con un impacto humanitario tangible.

En sus cuatro ediciones anteriores, el premio reconoció a 43 ganadores de 26 países por sus contribuciones pioneras a la producción, desalinización y purificación del agua.

Sus proyectos han mejorado el acceso al agua potable de millones de personas y las condiciones de vida de comunidades de todo el mundo. Al atraer a innovadores de distintos países y fomentar la cooperación internacional, el galardón continúa impulsando soluciones prácticas a uno de los desafíos humanitarios y de desarrollo más urgentes del mundo, al tiempo que contribuye a un futuro más seguro y sostenible para las comunidades más vulnerables.