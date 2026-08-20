Airport Show destacará la transformación hacia las tecnologías digitales y ecológicas

DUBÁI, 20 de agosto de 2026 (WAM) – Los aeropuertos atraviesan una transformación que está redefiniendo el sector, impulsada por innovaciones y avances tecnológicos que permiten introducir mejoras significativas en sus instalaciones y responder a las expectativas de los pasajeros.

Con un tráfico aéreo mundial de pasajeros que se prevé supere los 12.000 millones en 2030, se espera que la región de Oriente Próximo, el norte de África y el sur de Asia (MENASA) represente una parte importante de ese volumen. Ante este escenario, los aeropuertos trabajan para transformarse en destinos dinámicos y mejorar la experiencia de los pasajeros.

La tecnología está revolucionando el sector aeroportuario e introduciendo cambios fundamentales en la forma en que los aeropuertos se diseñan, operan, financian y son utilizados por los viajeros. El sector se encuentra inmerso en una profunda transformación, mientras que la experiencia del usuario evoluciona a un ritmo sin precedentes.

En un contexto en el que grandes transformaciones están redefiniendo la industria aeroportuaria mundial —desde la digitalización y la automatización hasta la sostenibilidad y las infraestructuras de nueva generación—, los aeropuertos de Oriente Próximo, África y el sur de Asia (MEASA) están acelerando sus inversiones para garantizar a largo plazo su capacidad, eficiencia y experiencia del pasajero. En este marco, Airport Show 2026, que se celebrará del 12 al 14 de octubre en el Dubai World Trade Centre (DWTC), se consolida como un punto de encuentro esencial en la región para trasladar la estrategia a la práctica.

La cita, que se celebrará bajo el patrocinio del jeque Ahmed bin Saeed Al Maktoum, presidente de la Autoridad de Aviación Civil de Dubái, presidente de Dubai Airports y presidente y consejero delegado de Emirates Airline y Emirates Group, conmemorará las bodas de plata de una de las mayores plataformas mundiales de contactos empresariales e intercambio de conocimientos para los actores del sector aeroportuario. Está previsto que reciba a más de 7.000 visitantes procedentes de más de 30 países.

El evento reunirá a autoridades aeroportuarias, responsables de aviación civil, operadores, consultoras y proveedores de tecnología para analizar cómo estas transformaciones del sector se traducen en proyectos concretos, oportunidades de contratación e innovación operativa en algunos de los mercados de aviación de mayor crecimiento del mundo.

Como reflejo de estas transformaciones, Airport Show ofrecerá una plataforma específica para el descubrimiento de nuevas soluciones y la colaboración. La GSE Zone pondrá el foco en la evolución hacia unas operaciones de asistencia en tierra más sostenibles y autónomas, con soluciones eléctricas, inteligentes y orientadas a mejorar la eficiencia en la zona de operaciones aeroportuarias. Esta plataforma especializada se presenta como un punto de referencia para los profesionales del sector que buscan conocimientos, alianzas y tecnologías capaces de definir la próxima etapa de la transformación aeroportuaria en la región MEASA.

Jaffar Dawood, vicepresidente sénior de Operaciones Aeroportuarias de EAU en dnata, uno de los principales proveedores mundiales de servicios aéreos y de viajes, señaló: “Los servicios de asistencia en tierra están entrando en una importante etapa de transformación, impulsada por las nuevas tecnologías, la evolución de las expectativas de los clientes y el compromiso colectivo del sector con la sostenibilidad”.

“Como entidad que apoya la GSE Zone de Airport Show, dnata se complace en contribuir a una plataforma clave que muestra el futuro de los equipos de asistencia en tierra y de las operaciones aeroportuarias. Seguimos explorando y adoptando nuevas tecnologías que nos permitan desarrollar operaciones más inteligentes y eficientes en la actualidad, al tiempo que nos preparamos para las necesidades futuras del Aeropuerto Internacional Al Maktoum.

“En nuestra red mundial estamos incorporando 800 nuevos equipos de asistencia en tierra en 10 países, lo que representa una inversión de 110 millones de dólares. Como parte de este programa, estamos sustituyendo progresivamente los equipos propulsados por diésel por alternativas híbridas y eléctricas, en línea con nuestros objetivos generales de sostenibilidad.

“También estamos avanzando en la automatización de nuestras operaciones. En EAU hemos iniciado pruebas del TractEasy EZTow, un sistema autónomo para el transporte de equipajes que contribuye a reducir los procesos manuales y, al mismo tiempo, mejora la seguridad y la eficiencia en la plataforma. Estas iniciativas reflejan nuestro compromiso a largo plazo con soluciones prácticas y escalables que contribuyan al futuro de los servicios de asistencia en tierra”.

Más de 150 expositores y 150 compradores de más de 20 países participarán en Airport Show, que acogerá de forma paralela el Global Airport Leaders’ Forum (GALF), Airport Security Middle East, el Air Traffic Control (ATC) Forum y la conferencia Women in Aviation (WIA) Middle East.