El subdirector de la Oficina del Ministerio de Asuntos Exteriores en Dubái recibe las credenciales consulares del cónsul general de la República de Corea

El subdirector de la Oficina del Ministerio de Asuntos Exteriores en Dubái recibe las credenciales consulares del cónsul general de la República de Corea

DUBÁI, 20 de agosto de 2026 (WAM) – Rashid Abdulla Al Qaseer, subdirector de la Oficina del Ministerio de Asuntos Exteriores en Dubái, recibió las credenciales consulares de Park Jong-Kyoung, cónsul general de la República de Corea en Dubái y los Emiratos del Norte, durante una reunión celebrada en la sede del Ministerio en Dubái.

Al Qaseer dio la bienvenida al cónsul general con motivo de su nombramiento y le deseó éxito en el desempeño de sus nuevas funciones.

Asimismo, destacó las sólidas relaciones bilaterales entre Emiratos Árabes Unidos y la República de Corea en ámbitos de interés común.