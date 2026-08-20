El subdirector de la Oficina del Ministerio de Asuntos Exteriores en Dubái recibe las credenciales consulares del cónsul general de la República de Corea

DUBÁI, 20 de agosto de 2026 (WAM) – Rashid Abdulla Al Qaseer, subdirector de la Oficina del Ministerio de Asuntos Exteriores en Dubái, recibió las credenciales consulares de Park Jong-Kyoung, cónsul general de la República de Corea en Dubái y los Emiratos del Norte, durante una reunión celebrada en la sede del Ministerio en Dubái.

Al Qaseer dio la bienvenida al cónsul general con motivo de su nombramiento y le deseó éxito en el desempeño de sus nuevas funciones.

Asimismo, destacó las sólidas relaciones bilaterales entre Emiratos Árabes Unidos y la República de Corea en ámbitos de interés común.