El sector inmobiliario de Dubái completa 104 proyectos valorados en más de 111.000 millones de dírhams en el primer semestre de 2026

DUBÁI, 20 de agosto de 2026 (WAM) – El sector inmobiliario de Dubái registró un fuerte crecimiento durante el primer semestre de 2026, según datos publicados por el Departamento de Tierras de Dubái. En total, se completaron 104 proyectos inmobiliarios, frente a los 75 del mismo periodo de 2025, lo que supone un aumento superior al 38,7%. El valor total de inversión de estos proyectos superó los 111.000 millones de dírhams, frente a los 73.000 millones del primer semestre de 2025, un crecimiento del 52%.

Estos resultados reflejan la fortaleza del sector inmobiliario de Dubái y la creciente confianza de los inversores en el entorno económico del emirato. Dubái ofrece un modelo económico global diferenciado, respaldado por infraestructuras y legislación avanzadas, así como por sectores económicos que continúan atrayendo inversiones y capital.

El jeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe heredero de Dubái, vice primer ministro y ministro de Defensa de EAU y presidente del Consejo Ejecutivo de Dubái, afirmó que el sólido desempeño y el crecimiento sostenido del sector inmobiliario reflejan el éxito de la visión de futuro del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de EAU y gobernante de Dubái, orientada a construir una economía fuerte y sostenible sobre bases sólidas y a posicionar Dubái como el destino preferido del mundo para la inversión en sectores clave.

El jeque Hamdan señaló que las cifras inmobiliarias registradas durante el primer semestre de 2026 demuestran que Dubái continúa avanzando de forma constante hacia los objetivos de la Agenda Económica de Dubái D33, que busca duplicar el tamaño de la economía del emirato para 2033 y consolidar su posición entre las tres principales ciudades del mundo.

“El importante aumento del volumen de transacciones inmobiliarias, del número de proyectos y del valor de los flujos de inversión destinados a estos desarrollos supone un renovado voto de confianza de la comunidad empresarial internacional y de los inversores en la fortaleza del entorno económico de Dubái”, afirmó.

“Guiado por la visión de su liderazgo, el emirato ha logrado establecer un modelo económico integral basado en un marco legislativo flexible, infraestructuras de primer nivel, elevados niveles de transparencia y una sólida asociación estratégica con el sector privado.

“Esto refuerza aún más la capacidad de Dubái para atraer capital internacional y ofrecer un entorno de inversión seguro que genere un crecimiento sólido y rentabilidad”.

El jeque Hamdan añadió: “Dubái continúa creando nuevas oportunidades de crecimiento y expansión sostenible mediante un desarrollo urbano integral que avanza al ritmo del crecimiento demográfico y económico y de las necesidades futuras, de acuerdo con los más altos estándares de calidad de vida”.

El reciente crecimiento de los proyectos inmobiliarios en Dubái refleja el importante volumen de liquidez y de entrada de capital en el mercado. El primer semestre de 2026 registró un aumento considerable en el lanzamiento y desarrollo de nuevos proyectos de inversión inmobiliaria, lo que refleja una orientación estratégica de promotores e inversores hacia desarrollos emblemáticos que sigan mejorando el paisaje urbano de Dubái.

El número de proyectos inmobiliarios completados aumentó más de un 38,7%, hasta alcanzar los 104, frente a los 75 del mismo periodo de 2025. Este crecimiento estuvo acompañado por un incremento de su valor total de inversión, que pasó de 73.000 millones de dírhams en el primer semestre de 2025 a más de 111.000 millones en el mismo periodo de 2026, un aumento del 52%.

Los datos del Departamento de Tierras de Dubái también mostraron un crecimiento significativo de la oferta residencial. El número de nuevas unidades inmobiliarias aumentó más de un 36%, hasta 24.537, frente a las 18.043 registradas en el primer semestre del año anterior.

La superficie construida total completada y lista para su entrega creció más de un 23,4%, hasta 1,95 millones de metros cuadrados, frente a 1,58 millones de metros cuadrados en el mismo periodo del año anterior.

El valor de los terrenos asignados a proyectos registró un aumento excepcional superior al 135%, hasta alcanzar los 19.460 millones de dírhams, frente a los 8.270 millones del mismo periodo de 2025. Al mismo tiempo, la superficie total de los terrenos destinados a proyectos ya completados más que se duplicó, hasta situarse en aproximadamente un millón de metros cuadrados, frente a los 484.000 metros cuadrados del primer semestre de 2025.

Este sólido desempeño refuerza aún más el papel del sector inmobiliario como uno de los pilares fundamentales de la estrategia de diversificación económica sostenible de Dubái. Las cifras consolidan además su posición como destino de inversión seguro y orientado al crecimiento, respaldado por la fortaleza, sostenibilidad y diversidad de la economía del emirato, un marco legislativo flexible y unas infraestructuras, capacidades digitales y servicios de referencia mundial.