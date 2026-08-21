Isaac del Toro, del UAE Team Emirates-XRG, termina segundo en la primera etapa en línea del Deutschland Tour

BERLÍN, 21 de agosto de 2026 (WAM) – Isaac del Toro, ganador del prólogo, terminó segundo para el UAE Team Emirates-XRG en la primera etapa en línea de la edición de este año del Lidl Deutschland Tour. El resultado hizo que el mexicano cediera el maillot de líder al vencedor de la jornada, Louis Barré (Visma-Lease a Bike).

Pese a ello, la actuación de Del Toro volvió a dejar buenas sensaciones en el equipo emiratí. El mexicano mostró una gran velocidad en el tramo final y cruzó la meta en segunda posición. Unos kilómetros antes, Barré había lanzado un oportuno ataque junto a Paul Magnier (Soudal Quick-Step) y consiguió mantener su ventaja hasta la llegada.

Para Del Toro, el esprint solo sirvió para disputar la segunda posición, ya que Barré había logrado escapar del grupo perseguidor. Como líder de la carrera, el mexicano asumió la responsabilidad de tirar del grupo e intentó neutralizar el ataque, pero el francés calculó bien el momento de su ofensiva.

A pesar de haber pasado buena parte de la persecución al frente del grupo, Del Toro todavía tuvo fuerzas para lanzar el esprint más rápido y superar a sus rivales en la lucha por la segunda plaza.

El segundo puesto en la primera etapa sitúa al mexicano segundo en la clasificación general antes de la jornada del viernes, a solo nueve segundos de Barré.

Tras la primera etapa, Barré lidera la clasificación general del Lidl Deutschland Tour 2026 con un tiempo de 5h 18m 18s, seguido por Del Toro, a nueve segundos, y Giulio Ciccone (Lidl-Trek), tercero a 18 segundos del líder.