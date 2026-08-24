El presidente y los vicepresidentes de EAU felicitan al presidente de Bangladés por su elección y toma de posesión

ABU DABI, 24 de agosto de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de felicitación a Mirza Fakhrul Islam Alamgir con motivo de su elección y toma de posesión, tras prestar juramento constitucional, como presidente de la República Popular de Bangladés.
El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de EAU y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, enviaron mensajes similares de felicitación al presidente Mirza Fakhrul Islam Alamgir.