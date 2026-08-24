EAU condena el atentado terrorista en la zona rural de Damasco

ABU DABI, 24 de agosto de 2026 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos condenó enérgicamente el atentado terrorista perpetrado contra un autobús de las Fuerzas de Seguridad Interior en la zona rural de Damasco, en Siria, que dejó varios heridos.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores (MoFA) reiteró la firme condena de EAU a este tipo de actos criminales y su rechazo permanente de todas las formas de violencia y terrorismo destinadas a socavar la seguridad y la estabilidad.

El Ministerio expresó la solidaridad de EAU con Siria y su pueblo ante este atroz atentado, y deseó una pronta recuperación a todos los heridos.