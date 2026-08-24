La Agencia de Ayuda de EAU participa como socio oficial en la Conferencia y Exposición Internacional de Ayuda Humanitaria y Desarrollo de Dubái

ABU DABI, 24 de agosto de 2026 (WAM) – La Agencia de Ayuda de Emiratos Árabes Unidos participa en la 22ª edición de la Conferencia y Exposición Internacional de Ayuda Humanitaria y Desarrollo de Dubái (DIHAD), en calidad de socio oficial del evento internacional.

El encuentro se celebra del 24 al 26 de agosto en el Dubai World Trade Centre bajo el lema “La acción humanitaria en transición: dando forma al futuro de la acción humanitaria”.

La participación de la Agencia se enmarca en un esfuerzo más amplio para intercambiar ideas y explorar fórmulas que permitan impulsar el sector de la ayuda humanitaria a escala internacional, contribuyendo a la solidaridad mundial y a una cooperación internacional eficaz frente a desastres naturales y crisis humanitarias, así como al desarrollo de las comunidades más vulnerables del mundo.

Como parte de su participación, la Agencia organiza varias sesiones sobre acción humanitaria y labores de socorro, que reúnen a destacados expertos internacionales para abordar cuestiones prioritarias como el agua, la alimentación y los medios de vida, además del uso óptimo de las tecnologías modernas y la inteligencia artificial para reforzar los esfuerzos humanitarios y de socorro de instituciones locales, regionales e internacionales.

El objetivo es ayudar a estas instituciones a afrontar los desafíos actuales, mejorar las condiciones de vida y fortalecer sectores esenciales para los países y comunidades necesitados, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

La Agencia también cuenta con un pabellón propio en el evento, que ofrece a donantes locales, regionales e internacionales, así como al público en general, la oportunidad de consultar un mapa que muestra el alcance mundial de la ayuda emiratí y conocer los esfuerzos de socorro de EAU, además de los principales proyectos e iniciativas humanitarias puestos en marcha por el país en distintas partes del mundo.

El pabellón muestra asimismo cómo los esfuerzos de EAU contribuyen a aliviar el sufrimiento de las comunidades afectadas por desastres y crisis, al tiempo que apoyan una rápida recuperación temprana y la estabilidad.

La Agencia continúa desempeñando un papel fundamental a escala mundial en el impulso del desarrollo sostenible de las comunidades, el fortalecimiento de las economías locales y la aplicación de soluciones eficaces y avanzadas frente a crisis y desafíos internacionales, atendiendo al mismo tiempo las necesidades específicas de los países a los que presta apoyo.