La Zayed Charity Run reúne a más de 2.000 corredores en Río de Janeiro e impulsa su misión humanitaria mundial

RÍO DE JANEIRO, 24 de agosto de 2026 (WAM) – La Zayed Charity Run concluyó con éxito este domingo su segunda edición en Río de Janeiro, donde reunió a más de 2.000 corredores de la ciudad, además de 50 participantes procedentes de Emiratos Árabes Unidos, en la playa de Flamengo, en una jornada dedicada al deporte, la comunidad y la solidaridad.

Atletas profesionales, corredores aficionados, familias y participantes de distintos perfiles tomaron parte en las carreras de 5 y 10 kilómetros, acompañadas de un programa de actividades comunitarias y de entretenimiento que reflejó el carácter inclusivo del evento. La edición de 2026 repartió premios por un valor total superior a 500.000 reales brasileños, con reconocimientos para los primeros clasificados masculinos y femeninos en ambas distancias, además de premios en metálico y sorteos de billetes de Emirates Airline.

En la categoría de 5 kilómetros, Vitor Ferreira Dos Santos se impuso en la prueba masculina, mientras que Djenyfer Arnold obtuvo el primer puesto en la femenina. En los 10 kilómetros, Bekele Felene Tarniru ganó la categoría masculina y Aynalem Debele Ketema la femenina.

En la categoría de 5 kilómetros para personas con discapacidad (PCD), Jean Oliveira Da Silva logró el primer puesto masculino, mientras que Antonia Keyla Da Silva Barros se impuso en la categoría femenina. Los ganadores fueron homenajeados durante una ceremonia oficial que reconoció su excelencia deportiva, determinación y logros.

La misión humanitaria ocupó un lugar central en la edición de Río de Janeiro. Toda la recaudación obtenida a través de las inscripciones se destinará al Grupo Cultural AfroReggae mediante el programa Criança Esperança, para apoyar iniciativas centradas en la educación, la cultura y la inclusión social y generar nuevas oportunidades para niños y jóvenes de las comunidades participantes.

El teniente general retirado Mohamed Helal Al Kaabi, presidente del Comité Organizador Superior de la Zayed Charity Run, agradeció a la Embajada de Emiratos Árabes Unidos en Brasil, así como a los socios y patrocinadores del evento, su apoyo y colaboración para hacer posible la segunda edición brasileña y reforzar su impacto deportivo y humanitario.

“El éxito de la Zayed Charity Run en Río de Janeiro refleja el poder duradero del deporte para unir a las personas en torno a un objetivo humanitario común. Más allá de la competición, cada edición mantiene vivo el legado del fallecido jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan y los valores de generosidad, compasión y servicio a los demás. Nos enorgullece ver cómo participantes, socios y la comunidad en general se unen para generar un impacto que va mucho más allá de la línea de meta”, afirmó.

Añadió: “El impacto de esta edición va mucho más allá de la línea de meta. Se refleja en el apoyo generado a causas humanitarias, en las comunidades unidas a través del deporte y en el compromiso compartido de nuestros socios y participantes con la solidaridad. Esta es la verdadera fuerza de la Zayed Charity Run y lo que continúa impulsando su misión humanitaria en todo el mundo”.

El evento fue organizado por la Zayed Charity Run y ERTH Abu Dhabi, con el apoyo de la Embajada de Emiratos Árabes Unidos en Brasil y el patrocinio de ERTH Abu Dhabi, L’IMAD, Emirates Airline y Mubadala. Su apoyo y colaboración conjuntos desempeñaron un papel importante en el éxito de la cita y en el avance de su misión humanitaria.

Desde su lanzamiento en Abu Dabi en 2001, la Zayed Charity Run ha ampliado su presencia internacional a grandes ciudades como Nueva York, El Cairo, Miami, Pekín, Río de Janeiro, Budapest y Adís Abeba, y se ha consolidado como una plataforma mundial que conecta el deporte con la acción humanitaria y reúne a las comunidades en torno a los valores de generosidad y solidaridad.

El éxito de esta segunda edición en Río de Janeiro refuerza aún más la presencia de la Zayed Charity Run en Brasil y consolida su mensaje permanente, “Run for Kindness”, demostrando cómo el deporte puede unir a las personas y, al mismo tiempo, generar un impacto humanitario significativo y duradero.