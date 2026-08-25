Los precios del petróleo se mantienen estables; el Brent cotiza a 92,16 dólares por barril

SINGAPUR, 25 de agosto de 2026 (WAM) – Los precios del petróleo se mantuvieron estables este martes, después de caer más de un 2% en la sesión anterior.

Los futuros del crudo Brent bajaban nueve centavos, o un 0,1%, hasta los 92,16 dólares por barril a las 01.04 GMT, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) estadounidense subía un centavo, hasta los 85,02 dólares por barril.

Ambos contratos cayeron más de un 2% el lunes, y el crudo estadounidense descendió hasta su nivel más bajo en una semana debido a la recogida de beneficios, después de que los precios hubieran subido durante las dos semanas anteriores.