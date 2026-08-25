Abdullah bin Zayed felicita por teléfono al ministro de Exteriores de Perú y aborda la cooperación bilateral

ABU DABI, 25 de agosto de 2026 (WAM) – El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, abordó las relaciones bilaterales y las vías para reforzar la cooperación en distintos ámbitos, con el objetivo de servir a los intereses comunes y favorecer la prosperidad de ambos países, durante una conversación telefónica con Carlos Espá, ministro de Asuntos Exteriores de Perú.

El jeque Abdullah felicitó a Espá por su nombramiento como ministro de Asuntos Exteriores de Perú y expresó su disposición a trabajar con él para seguir impulsando la cooperación entre ambos países.

Los dos ministros repasaron la evolución positiva de las relaciones entre EAU y Perú, coincidiendo con el 40º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, iniciado en 1986.