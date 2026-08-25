El Hospital Flotante de EAU coloca prótesis a 64 palestinos

AL ARISH, 25 de agosto de 2026 (WAM) – El Hospital Flotante de Emiratos Árabes Unidos en la ciudad egipcia de Al Arish ha colocado con éxito prótesis a 64 palestinos amputados desde el lanzamiento del programa “Step of Hope”, desarrollado en el marco de Operation Chivalrous Knight 3, en un nuevo logro que refleja el compromiso continuado de EAU con los esfuerzos humanitarios en apoyo al pueblo palestino.

El programa “Step of Hope” tiene como objetivo rehabilitar a personas amputadas mediante un sistema integral de servicios médicos y de rehabilitación, que incluye evaluaciones médicas, fabricación y colocación de prótesis, sesiones de fisioterapia y rehabilitación física, además de seguimiento médico continuado. La iniciativa busca ayudar a los beneficiarios a adaptarse a sus prótesis, recuperar la movilidad y retomar su vida cotidiana.

Los planes de tratamiento y rehabilitación continúan en marcha dentro del programa, con un equipo médico especializado que ofrece sesiones de fisioterapia y rehabilitación de acuerdo con programas individuales adaptados al estado de salud de cada beneficiario, con el objetivo de lograr los mejores resultados terapéuticos posibles y acelerar la recuperación.

El programa “Step of Hope” cuenta con el apoyo de seis organizaciones y entidades humanitarias de EAU: International Charity Organisation, Sharjah Charity International, The Big Heart Foundation, Dar Al Ber Society, Zayed Authority for People of Determination y Authority of Social Contribution – Ma'an. La iniciativa refleja el enfoque de EAU basado en la coordinación de los esfuerzos humanitarios y el fortalecimiento de las alianzas para apoyar al pueblo palestino y aliviar su sufrimiento.

El Hospital Flotante de EAU continúa prestando servicios médicos y de rehabilitación mediante equipos especializados e instalaciones avanzadas, reflejo del compromiso del país con una atención sanitaria integral a los heridos y con la recuperación de la esperanza a través de programas de tratamiento y rehabilitación destinados a mejorar su calidad de vida y favorecer su reintegración en la sociedad.