El presidente de EAU envía un mensaje escrito al Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas con una invitación para asistir a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 2026

ABU DABI, 25 de agosto de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje escrito al Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas, el rey Salman bin Abdulaziz Al Saud de Arabia Saudí, que incluye una invitación oficial para participar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 2026, que será organizada por EAU en colaboración con la República de Senegal del 8 al 10 de diciembre de 2026 en Abu Dabi.

Waleed Al-Khereiji, viceministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, recibió la carta de manos de Matar Salem Al Dhaheri, embajador de EAU en Arabia Saudí, durante una reunión celebrada en la sede del Ministerio en Riad.