EAU celebra la retirada de Siria de la lista estadounidense de Estados patrocinadores del terrorismo

ABU DABI, 25 de agosto de 2026 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos acogió favorablemente la decisión de Estados Unidos de retirar Siria de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo y la consideró un paso positivo en apoyo de la estabilidad y la prosperidad del país.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores (MoFA) expresó su reconocimiento a los esfuerzos del presidente estadounidense, Donald Trump, para adoptar esta medida, que abrirá mayores perspectivas para revitalizar la economía y atraer inversiones, además de favorecer la integración de Siria en la economía mundial y contribuir así a reforzar la seguridad, la estabilidad y la prosperidad del país.

El Ministerio reafirmó el firme apoyo de EAU a todos los esfuerzos destinados a hacer realidad las aspiraciones del pueblo sirio en materia de seguridad, estabilidad, convivencia pacífica y desarrollo sostenible.