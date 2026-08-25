EAU celebra la retirada de Siria de la lista estadounidense de Estados patrocinadores del terrorismo

EAU celebra la retirada de Siria de la lista estadounidense de Estados patrocinadores del terrorismo

ABU DABI, 25 de agosto de 2026 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos acogió favorablemente la decisión de Estados Unidos de retirar Siria de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo y la consideró un paso positivo en apoyo de la estabilidad y la prosperidad del país.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores (MoFA) expresó su reconocimiento a los esfuerzos del presidente estadounidense, Donald Trump, para adoptar esta medida, que abrirá mayores perspectivas para revitalizar la economía y atraer inversiones, además de favorecer la integración de Siria en la economía mundial y contribuir así a reforzar la seguridad, la estabilidad y la prosperidad del país.

El Ministerio reafirmó el firme apoyo de EAU a todos los esfuerzos destinados a hacer realidad las aspiraciones del pueblo sirio en materia de seguridad, estabilidad, convivencia pacífica y desarrollo sostenible.