Fatima bint Mubarak: EAU sigue siendo un oasis de bondad y convivencia inspirado en la noble vida del profeta Mahoma

ABU DABI, 25 de agosto de 2026 (WAM) – La jequesa Fatima bint Mubarak, Madre de la Nación, presidenta de la Unión General de Mujeres (GWU), presidenta del Consejo Supremo para la Maternidad y la Infancia y presidenta suprema de la Fundación para el Desarrollo de la Familia (FDF), afirmó que Emiratos Árabes Unidos, bajo su liderazgo, continúa siguiendo una senda auténtica arraigada en los valores del islam y en la fortaleza de la cohesión social, reforzando los fundamentos de la acción humanitaria y comunitaria y garantizando que el país siga siendo un oasis permanente de bondad y convivencia.

En una declaración con motivo del aniversario del nacimiento del profeta Mahoma, la jequesa Fatima afirmó: “Con el corazón lleno de fe, recibimos el aniversario del nacimiento del mejor de los seres humanos y sello de los profetas y mensajeros, nuestro profeta Mahoma, que la paz y las bendiciones sean con él”.

“En esta bendita ocasión, contemplamos con reverencia una noble vida llena de luz y orientación, de la que extraemos los más elevados valores de compasión, tolerancia y humanidad que el Profeta inculcó en los corazones de la comunidad musulmana”.