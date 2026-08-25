El ministro de Cultura de Líbano pronunciará el discurso principal de la Cumbre de Medios Árabes 2026

DUBÁI, 25 de agosto de 2026 (WAM) – El Comité Organizador de la Cumbre de Medios Árabes anunció que Ghassan Salamé, ministro de Cultura de Líbano, pronunciará el discurso principal de la edición de este año, que se celebrará del 15 al 17 de septiembre.

El evento tendrá lugar bajo el patrocinio del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Dubái, y siguiendo las directrices del jeque Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, segundo vicegobernante de Dubái y presidente del Consejo de Medios de Dubái. La Cumbre de Medios Árabes (AMS 2026) reunirá a más de 200 destacadas figuras del sector procedentes de fuera de EAU.

AMS 2026 congregará además a altos responsables políticos y de medios de comunicación, directores de periódicos y medios, responsables de organizaciones del sector, creadores de contenido, influentes, expertos en tecnología aplicada a los medios y académicos, además de cerca de 10.000 profesionales y representantes de la industria procedentes de EAU y de todo el mundo árabe.

La participación de Salamé reviste especial importancia por su destacada trayectoria en el mundo árabe y en el ámbito internacional, con una carrera desarrollada en el Gobierno, la diplomacia, la universidad y los asuntos internacionales.

Ghassan Salamé ejerce actualmente como ministro de Cultura de Líbano y ha ocupado varios cargos de alto nivel en Naciones Unidas. Fue asesor político de la Misión de Asistencia de Naciones Unidas para Irak y asesor principal del ex secretario general de la ONU Kofi Annan. Entre 2017 y 2020 ejerció como representante especial del secretario general para Libia y jefe de la Misión de Apoyo de Naciones Unidas en ese país.

Salamé fue decano fundador de la Escuela de Asuntos Internacionales de París y es profesor emérito de Relaciones Internacionales en Sciences Po, en París. Destacado intelectual, es autor y editor de varios libros sobre relaciones internacionales, paz y conflictos.

Mona Ghanem Al Marri, vicepresidenta y directora gerente del Consejo de Medios de Dubái y presidenta del Comité Organizador de la Cumbre de Medios Árabes, afirmó: “Estamos orgullosos de contar con la participación de Ghassan Salamé en la Cumbre de Medios Árabes. Es una figura intelectual y diplomática árabe excepcional, cuya distinguida trayectoria refleja un profundo conocimiento de los asuntos regionales, las relaciones internacionales y las cuestiones culturales”.

“Sus aportaciones ofrecerán una perspectiva muy valiosa a los debates de la Cumbre y brindarán al público la oportunidad de conocer una visión forjada a lo largo de décadas de experiencia y durante momentos decisivos de la historia de la región árabe”.

Este año, la Cumbre de Medios Árabes ha ampliado el alcance de sus debates para incluir a destacados pensadores, responsables de la toma de decisiones y figuras influyentes árabes e internacionales. Su participación refuerza aún más la posición de la Cumbre como una de las principales plataformas para analizar el futuro de los medios de comunicación y su papel a la hora de comprender y responder a las transformaciones que están configurando la región y el mundo.