Abdullah bin Zayed recibe una llamada telefónica del primer ministro libanés

ABU DABI, 26 de agosto de 2026 (WAM) – El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, recibió una llamada telefónica del primer ministro de la República Libanesa, Nawaf Salam.

Durante la conversación, el jeque Abdullah bin Zayed elogió los esfuerzos del Gobierno libanés para reforzar la seguridad y la estabilidad de Líbano, así como su soberanía e integridad territorial, y reafirmó el pleno apoyo de EAU a estas iniciativas y su firme respaldo al pueblo libanés, con el objetivo de contribuir a hacer realidad sus aspiraciones de seguridad, estabilidad, desarrollo y prosperidad sostenible.

El jeque Abdullah y Nawaf Salam también abordaron las relaciones fraternales entre ambos países, los distintos ámbitos de cooperación y acción conjunta, y las vías para reforzarlos de forma que sirvan a los intereses comunes de los dos países y beneficien a sus pueblos.

Ambas partes analizaron además una serie de cuestiones y asuntos de interés común e intercambiaron puntos de vista al respecto.