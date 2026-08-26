Los precios del petróleo caen un 2%

LONDRES, 26 de agosto de 2026 (WAM) – Los principales precios de referencia del crudo cayeron cerca de un 2% en las primeras operaciones de este miércoles, prolongando la tendencia bajista de las últimas sesiones.

El crudo Brent bajó 1,78 dólares, o un 2%, hasta situarse en 86,80 dólares por barril a las 00.27 GMT, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) estadounidense descendió 1,49 dólares, o un 1,8%, hasta los 80,87 dólares por barril.

La debilidad registrada en las primeras horas de negociación se produce después de la fuerte presión vendedora del martes, cuando ambos contratos de referencia acumularon pérdidas superiores al 3%.