Pogačar, del UAE Team Emirates-XRG, gana la cuarta etapa de la Vuelta a España

MADRID, 26 de agosto de 2026 (WAM) – El ciclista del UAE Team Emirates-XRG Tadej Pogačar se impuso en la cuarta etapa de la Vuelta a España tras una contundente exhibición en las montañas de Andorra y consolidó una amplia ventaja al frente de la clasificación general y del maillot rojo.

Pogačar, que tomó el control de la general tras ganar la primera etapa, amplió este martes su ventaja con uno de sus característicos ataques en solitario.

Con algo más de 100 kilómetros de recorrido, la etapa del martes ofreció al esloveno el escenario ideal para marcar diferencias frente a sus principales rivales por la victoria final.

Tras imponerse en la cuarta etapa, Pogačar lidera la clasificación general con un tiempo acumulado de 7h 38m 59s, con tres minutos y 21 segundos de ventaja sobre Primož Roglič, del Red Bull-BORA-hansgrohe, segundo clasificado. Enric Mas, del Movistar, ocupa la tercera posición, a 3m 32s, mientras que Jay Vine, del UAE Team Emirates-XRG, es décimo, a 4m 11s.