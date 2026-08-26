EAU impulsa la cooperación deportiva internacional en la reunión de ministros de Deportes de los BRICS en India

NUEVA DELHI, 26 de agosto de 2026 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos, representado por el Ministerio de Deportes, participó en la reunión de ministros de Deportes de los BRICS de 2026, celebrada en Visakhapatnam, en el estado indio de Andhra Pradesh, bajo el lema “Construir para la resiliencia, la innovación, la cooperación y la sostenibilidad”.

Encabezada por el jeque Suhail bin Butti Al Maktoum, subsecretario adjunto para el Sector de Desarrollo y Competitividad Deportiva del Ministerio de Deportes, la delegación de EAU mantuvo reuniones destinadas a impulsar la cooperación deportiva entre los países miembros de los BRICS.

Los encuentros también abordaron mecanismos para intercambiar conocimientos y buenas prácticas en ámbitos prioritarios como la tecnología y la innovación deportivas, los deportes tradicionales y autóctonos, los intercambios de atletas y la cooperación dentro de la industria del deporte. Otro de los principales objetivos fue trasladar estas prioridades a marcos de actuación claros y concretos que permitan reforzar la colaboración en la próxima etapa.

El jeque Suhail bin Butti Al Maktoum afirmó que la participación de EAU en la reunión refleja el compromiso del país con el fortalecimiento de la cooperación internacional y el desarrollo de alianzas de impacto que contribuyan al crecimiento sostenible del sector deportivo.

Asimismo, destacó la convicción de EAU sobre la capacidad del deporte para impulsar el desarrollo y fortalecer los vínculos dentro de las comunidades.

“La visión de EAU para el futuro del deporte se basa en crear un ecosistema competitivo y sostenible que fomente el talento, empodere a los atletas, impulse vías hacia el alto rendimiento y refuerce la posición del país en el panorama internacional”, señaló. Añadió que la Estrategia Nacional del Deporte 2031 traduce esta visión en prioridades claras, con especial atención al desarrollo del sector y a la mejora de su eficiencia general.

“Mientras el sector deportivo mundial atraviesa una rápida transformación, las tecnologías emergentes, la innovación, las ciencias del deporte y el análisis de datos adquieren un papel cada vez más importante a la hora de definir el futuro del deporte y mejorar el rendimiento de los atletas y las organizaciones deportivas. En este sentido, los BRICS constituyen una plataforma importante para compartir conocimientos y experiencias entre países con capacidades diversas”, agregó.

Las reuniones analizaron además fórmulas para aprovechar la tecnología y la innovación en todo el ecosistema deportivo, desde el rendimiento de los atletas y las ciencias del deporte hasta la gestión, la gobernanza, la relación con los aficionados y las infraestructuras deportivas. Los participantes subrayaron la necesidad de utilizar las tecnologías emergentes de forma responsable, ética y segura, especialmente en lo relativo a la inteligencia artificial.

La delegación de EAU destacó los esfuerzos proactivos del país para anticiparse a las transformaciones futuras del sector mediante grandes iniciativas y eventos, entre ellos la “World Sports Summit” de Dubái y los “Games of the Future” de Abu Dabi. Estas plataformas han reunido a responsables de la toma de decisiones, expertos, deportistas e innovadores para analizar la influencia de las tecnologías emergentes en la evolución del deporte.

Los participantes acordaron además, en principio, crear un “Grupo de Trabajo de Tecnología Deportiva de los BRICS”, destinado a facilitar el intercambio de buenas prácticas institucionales, conocimientos, información técnica y resultados de investigación, además de explorar oportunidades para desarrollar proyectos piloto en áreas de interés común.

EAU expresó su apoyo a los Juegos de Exhibición de Deportes Tradicionales y Autóctonos de los BRICS, que se celebrarán los días 12 y 13 de octubre de 2026 en Ahmedabad, India, y elogió los esfuerzos en curso para establecer mecanismos conjuntos de documentación deportiva y facilitar el intercambio de conocimientos relacionados.

Otro de los principales temas de debate fue la posibilidad de ampliar la cooperación en la industria deportiva mediante el fortalecimiento de las conexiones entre fabricantes, proveedores de tecnología, inversores e instituciones relevantes de los países BRICS, con el objetivo de fomentar la innovación y generar nuevas oportunidades de asociación, inversión y crecimiento.

La reunión concluyó con la adopción de la Declaración Conjunta de los Ministros de Deportes de los BRICS, que reafirma el compromiso colectivo con la continuidad de la cooperación en el marco del Memorando de Entendimiento de 2025 sobre Cooperación en el Ámbito de la Cultura Física y el Deporte, además de reforzar el intercambio de conocimientos, el desarrollo de capacidades y la cooperación técnica entre las autoridades deportivas y las instituciones pertinentes.

EAU reafirmó su compromiso de colaborar estrechamente con los demás países miembros de los BRICS para impulsar alianzas, intercambiar conocimientos y experiencias y apoyar iniciativas que fomenten ecosistemas deportivos más innovadores, inclusivos y sostenibles, reforzando al mismo tiempo el papel del deporte como motor de desarrollo y como herramienta para estrechar los vínculos entre los miembros de la sociedad.

Al margen de la reunión ministerial, el jeque Suhail bin Butti mantuvo una serie de encuentros bilaterales con Nara Chandrababu Naidu, ministro jefe de Andhra Pradesh, India; Alexey Morozov, viceministro de Deportes de la Federación Rusa; y varios representantes de los países participantes.