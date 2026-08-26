Cinco grandes conciertos de música árabe llegarán a los escenarios de Abu Dabi

ABU DABI, 26 de agosto de 2026 (WAM) – Cinco grandes conciertos se celebrarán en el Etihad Arena y el Space42 Arena de Abu Dabi entre el 28 de agosto y el 17 de octubre.

El programa reunirá a algunas de las principales figuras de la región y abarcará desde el pop egipcio y las baladas emotivas hasta remezclas electrónicas de clásicos árabes y actuaciones orquestales inspiradas en el patrimonio musical de la región.

Fakhry Alsarraj, director de la Oficina de Eventos de Abu Dabi, afirmó: “Los escenarios de Abu Dabi cobrarán vida con los numerosos sonidos e historias de la música árabe. Desde el pop más enérgico y los éxitos del shaabi hasta voces llenas de emoción, atrevidas reinterpretaciones contemporáneas y potentes arreglos orquestales, estos conciertos ofrecen propuestas para todo tipo de amantes de la música”.

“Estamos encantados de recibir a públicos de Abu Dabi, de EAU y de otros lugares en una temporada que celebra la riqueza, la diversidad y el atractivo perdurable de la música árabe en todas sus formas”.