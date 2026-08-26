EAU condena enérgicamente el atentado terrorista en Nigeria

ABU DABI, 26 de agosto de 2026 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos condenó enérgicamente el atentado terrorista perpetrado en el estado de Níger, en Nigeria, que causó decenas de muertos y secuestros.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores (MoFA) reiteró la firme condena de EAU a este tipo de actos criminales y su rechazo absoluto de todas las formas de violencia, extremismo y terrorismo destinadas a socavar la seguridad y la estabilidad.

El Ministerio trasladó las sinceras condolencias y la solidaridad de EAU a Nigeria y a su pueblo por este atroz atentado, y expresó su deseo de que todas las personas secuestradas regresen sanas y salvas con sus familias.