DXB recibe 31,5 millones de pasajeros en el primer semestre de 2026

recibió 31,5 millones de pasajeros durante los seis primeros meses de 2026, mientras la capacidad de las aerolíneas continuó recuperándose y la demanda se fortaleció durante el segundo trimestre tras uno de los periodos operativos más difíciles de la historia del aeropuerto.

Aunque las restricciones en el espacio aéreo regional siguieron afectando al tráfico durante la primera mitad del año, el volumen de pasajeros aumentó de forma constante a lo largo del segundo trimestre, desde 3,5 millones en abril hasta 4,5 millones en mayo y cinco millones en junio.

El regreso progresivo de las aerolíneas internacionales, la mejora de la conectividad y el aumento de los factores de ocupación reflejan una demanda resistente en los principales mercados y una creciente confianza de cara a la segunda mitad del año, tradicionalmente más concurrida en DXB.

Paul Griffiths, consejero delegado de Dubai Airports, afirmó: “La primera mitad del año puso a prueba todos los componentes del sistema de aviación y demostró nuestra capacidad de resistencia. A medida que la capacidad vuelve de forma gradual en todos los ámbitos, la demanda responde de inmediato. Esto es especialmente importante para DXB, donde las conexiones internacionales representan una parte significativa del tráfico”.

“El sólido desempeño de toda la comunidad aeroportuaria durante los últimos meses nos sitúa en una buena posición para responder al retorno de la demanda, trabajar estrechamente con nuestros socios de las aerolíneas y reforzar la posición de Dubái como uno de los principales centros de conexión aérea del mundo”, añadió.

Mientras se recuperan los horarios de las aerolíneas, Dubai Airports continúa invirtiendo en el futuro de DXB mediante un amplio programa de mejoras que incluye las instalaciones para pasajeros, una nueva experiencia unificada para las salidas desde posiciones remotas, una mayor oferta de servicios de autoservicio, la evolución continua de los sistemas biométricos, capacidades operativas más inteligentes, mejoras en el flujo de pasajeros y ampliaciones específicas de capacidad.

En todo el aeropuerto también se está desplegando nueva tecnología y mejorando el diseño y la funcionalidad de las principales zonas para pasajeros, con el objetivo de crear espacios más cómodos e intuitivos y facilitar tanto los desplazamientos por las instalaciones como la espera.

En conjunto, estas iniciativas permitirán simplificar los viajes, aumentar la flexibilidad operativa y mejorar aún más la experiencia fluida que esperan los millones de pasajeros que viajan hacia o a través de la principal puerta de entrada internacional de Dubái.

De cara a los próximos meses, Dubai Airports prevé un mayor impulso durante la segunda mitad del año, respaldado por la recuperación continua de las redes y frecuencias de las aerolíneas, el aumento del tráfico internacional en conexión, la flexibilización de las recomendaciones de viaje en mercados emisores clave, el horario de invierno y el amplio calendario de Dubái de acontecimientos internacionales de negocios, ocio y deporte.

DXB recibió 13 millones de pasajeros durante el segundo trimestre, lo que elevó el tráfico del primer semestre a 31,5 millones, un 31,3% menos que en el mismo periodo de 2025.

Los movimientos de aeronaves alcanzaron los 150.600 durante la primera mitad del año, un descenso interanual del 32,1%, incluidos 62.500 durante el segundo trimestre.

Al cierre del primer semestre, cerca de 50 aerolíneas internacionales operaban en DXB, conectando a los pasajeros con 217 destinos de 99 países. Los factores de ocupación continuaron mejorando y se aproximaron a los niveles de 2025 a medida que sigue ampliándose la conectividad internacional.

El volumen de carga alcanzó las 751.340 toneladas durante el primer semestre, un 28,7% menos interanual, incluidas 351.716 toneladas gestionadas durante el segundo trimestre.

DXB procesó 30,3 millones de piezas de equipaje durante la primera mitad del año, un 28% menos que en el mismo periodo del año anterior, incluidas 12,7 millones durante el segundo trimestre. La tasa de equipaje gestionado incorrectamente se situó en 2,7 por cada 1.000 pasajeros, muy por debajo del último promedio mundial del sector, de aproximadamente 4,9 por cada 1.000 pasajeros.

DXB mantuvo una experiencia fluida para los pasajeros durante todo el primer semestre: el 98,98% completó el control de pasaportes de salida en menos de 10 minutos, el 98,95% superó el control de pasaportes de llegada en menos de 15 minutos y el 99,34% pasó los controles de seguridad en menos de cinco minutos.