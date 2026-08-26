EAU condena el ataque contra las fuerzas de paz de la ONU en el estado de Jonglei, en Sudán del Sur

ABU DABI, 26 de agosto de 2026 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos condenó enérgicamente el ataque contra las fuerzas de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas en el estado de Jonglei, en Sudán del Sur, que causó la muerte de dos efectivos y heridas a otros.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores (MoFA) reiteró la firme condena de EAU a este atroz ataque y su rechazo permanente de todas las formas de violencia destinadas a socavar la seguridad y la estabilidad.

Asimismo, el Ministerio reafirmó la enérgica condena de EAU a los ataques contra las fuerzas de mantenimiento de la paz, que constituyen una violación del derecho internacional y de la resolución 2802 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

El Ministerio expresó la plena solidaridad de EAU con las fuerzas internacionales de mantenimiento de la paz de la ONU y con los países participantes, y reafirmó su apoyo a los esfuerzos internacionales destinados a preservar la seguridad, la estabilidad y la paz, así como a proporcionar asistencia humanitaria en las zonas de conflicto.

El Ministerio trasladó sus sinceras condolencias y su solidaridad a las familias de las víctimas y a Naciones Unidas, y deseó una pronta recuperación a todos los heridos.