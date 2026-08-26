El equipo de judo de EAU debuta el sábado en el Grand Slam de Lausana

ABU DABI, 26 de agosto (WAM) – La selección nacional de judo de Emiratos Árabes Unidos iniciará su participación en el Grand Slam de Lausana, con Karim Abdel Latif y Naji Yazbek en la categoría de -73 kg, junto a Giorgi Elbakiev en -81 kg.

El torneo, que se celebra del 26 al 30 de agosto, reúne a más de 530 judocas de 78 países, incluido un equipo de refugiados formado por 10 integrantes. Como novedad, esta edición incorpora competiciones para personas con discapacidad, con el objetivo de promover la inclusión social y la igualdad de oportunidades.

Tras el sorteo previsto para mañana, la competición comenzará el viernes con las categorías de menor peso.

EAU completará su participación el domingo con Aram Grigorian y Talal Shafili en -90 kg, Omar Maarouf en +100 kg y Eliza Litev en la categoría femenina de -78 kg.