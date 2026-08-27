Los árbitros de ajedrez de EAU participarán en un torneo internacional en Estocolmo

DUBÁI, 27 de agosto de 2026 (WAM) – La Federación de Ajedrez de Emiratos Árabes Unidos ha firmado un acuerdo de cooperación con los organizadores del Stockholm Summer Open 2027, que permitirá a árbitros emiratíes participar en el torneo internacional.

La Federación señaló que el acuerdo forma parte de sus esfuerzos para desarrollar el sector del arbitraje, reforzar la cooperación y ampliar las alianzas internacionales, al tiempo que proporciona a los árbitros locales las competencias necesarias para mantenerse al día de la evolución del arbitraje internacional de ajedrez.

Saeed Al Khouri, presidente del Comité de Árbitros de la Federación, afirmó que el acuerdo ofrecerá a los árbitros emiratíes oportunidades para participar en torneos internacionales, adquirir más experiencia práctica de acuerdo con los estándares internacionales y reforzar su presencia en competiciones en el extranjero.