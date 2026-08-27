Los dirigentes de EAU felicitan a la presidenta de Moldavia por el Día de la Independencia

ABU DABI, 27 de agosto de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de felicitación a la presidenta de Moldavia, Maia Sandu, con motivo del Día de la Independencia de su país.
El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de EAU y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, enviaron mensajes similares a la presidenta Sandu y al primer ministro, Vasile Tofan, con motivo de la celebración.