EAU celebra el Día de la Mujer Emiratí con un mes de actividades

ABU DABI, 27 de agosto de 2026 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos celebrará mañana, 28 de agosto, el Día de la Mujer Emiratí, una ocasión que pone de relieve la larga trayectoria del país en materia de empoderamiento femenino y los logros alcanzados por las mujeres emiratíes, que desempeñan un papel activo en la construcción de la nación, la definición de su futuro y la expresión de sus valores de liderazgo, generosidad y excelencia.

La celebración de este año, bajo el lema “Emergemos más fuertes y mejores”, refleja la ambición de EAU de consolidar los logros alcanzados y seguir avanzando.

Los actos se extenderán por todo el país del 28 de agosto al 28 de septiembre de 2026 y servirán como plataforma para impulsar iniciativas, reconocer logros y destacar modelos inspiradores, al tiempo que reafirmarán que el éxito de las mujeres emiratíes forma parte integral del desarrollo de la nación.

La jequesa Fatima bint Mubarak, “Madre de la Nación”, presidenta de la Unión General de Mujeres (GWU), presidenta del Consejo Supremo para la Maternidad y la Infancia (SCMC) y presidenta suprema de la Fundación para el Desarrollo de la Familia (FDF), ocupa un lugar destacado en el proceso de empoderamiento de las mujeres emiratíes.

Sus esfuerzos han contribuido a institucionalizar el trabajo en favor de las mujeres desde la creación de la Unión General de Mujeres y a reforzar su presencia y su papel en el apoyo a las mujeres, las familias y la sociedad, guiados por una visión que equilibra las exigencias de la vida moderna con la preservación de la identidad nacional y los valores árabes e islámicos.

Los orígenes del movimiento organizado de mujeres en EAU se remontan a 1973, con la creación de la Asociación de Mujeres de Abu Dabi, la primera organización femenina del país. Posteriormente se establecieron asociaciones de mujeres en los distintos emiratos, un proceso que culminó en 1975 con la creación de la Unión General de Mujeres como organización paraguas del movimiento femenino y base de una trayectoria continuada de empoderamiento y logros.

Este proceso se ha visto reforzado por un marco legislativo e institucional que consagró el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y fortaleció los derechos de las mujeres en ámbitos como el empleo, la educación y los servicios, hasta culminar en una legislación que garantiza la igualdad salarial entre ambos sexos.

Las mujeres emiratíes ocupan actualmente altos cargos en instituciones estatales y órganos de toma de decisiones. Representan el 50% de los miembros del Consejo Nacional Federal y una proporción significativa del Consejo de Ministros, además de ocupar alrededor del 63% de los puestos de liderazgo en el sector público.

EAU continúa obteniendo posiciones destacadas en informes internacionales. El país ocupó el primer puesto regional en el Global Gender Gap Report 2025 del Foro Económico Mundial y el segundo lugar mundial en el indicador de representación de mujeres en el Parlamento, según el World Competitiveness Ranking 2026 elaborado por el IMD World Competitiveness Centre de Lausana, Suiza.

Los indicadores muestran que el empoderamiento ha pasado de las políticas a resultados concretos. La participación de las mujeres en el mercado laboral aumentó un 101,92% entre 2021 y 2025, mientras que ellas representaron el 74% de todos los beneficiarios del programa Nafis.

En el ámbito empresarial, EAU cuenta con más de 25.000 empresarias emiratíes, propietarias de más de 50.000 licencias comerciales, con inversiones totales superiores a 60.000 millones de dírhams, según datos de 2025. Estas cifras ponen de manifiesto el creciente papel de las mujeres como socias fundamentales de la actividad económica y la creación de oportunidades, así como su mayor participación en empresas e inversiones de primer nivel.

Las mujeres emiratíes también han ampliado su presencia en los sectores científico y tecnológico y en ámbitos orientados al futuro, respaldadas por políticas, estrategias e iniciativas destinadas a incrementar su participación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, inteligencia artificial, innovación, energías renovables y espacio.

En el sector espacial, las mujeres representan alrededor del 50% de los trabajadores del Programa Espacial Nacional de EAU y casi el 80% del equipo científico de la sonda Hope.

Asimismo, constituyen más del 46% de los graduados en disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) y alrededor del 70% del total de graduados universitarios del país, lo que refleja su creciente presencia en ámbitos relacionados con el conocimiento y las tecnologías avanzadas.

En ciberseguridad y seguridad alimentaria continúan desarrollándose iniciativas para formar talento femenino y ampliar la participación de las mujeres en sectores estratégicos. Entre ellas figuran la Iniciativa Cyber Pulse para Mujeres y Familias y la iniciativa de Empoderamiento de las Mujeres Agricultoras, además de programas de formación en inteligencia artificial, programación y emprendimiento, destinados a reforzar la preparación de las mujeres ante las transformaciones de la economía digital y el mercado laboral.

El proceso de empoderamiento de las mujeres emiratíes también ha incluido el lanzamiento de la visión “Mother of the Nation 50:50”, cuyo objetivo es reforzar el liderazgo de EAU como modelo pionero para las mujeres en ámbitos orientados al futuro y apoyar su papel en la tecnología, la inteligencia artificial y las energías renovables, en línea con el avance del país hacia una economía del conocimiento más competitiva y sostenible.

Los esfuerzos de EAU se han extendido asimismo al apoyo a las mujeres en todo el mundo, en particular a través de la Iniciativa Sheikha Fatima bint Mubarak sobre Mujeres, Paz y Seguridad, que busca reforzar la contribución femenina a la promoción de una cultura de diálogo y paz y al avance de la seguridad, la estabilidad y el desarrollo.

Como continuación de esta labor, la Unión General de Mujeres, bajo el patrocinio de la jequesa Fatima bint Mubarak, Madre de la Nación, lanzó la Iniciativa Fatima bint Mubarak para el Liderazgo Digital de las Mujeres Africanas, reflejo de la expansión del empoderamiento desde una experiencia nacional hacia una contribución emiratí destinada a desarrollar las capacidades de las mujeres y reforzar su participación en la economía digital y el desarrollo sostenible.

Estas iniciativas subrayan que la inversión en las capacidades de las mujeres ya no constituye únicamente un objetivo nacional, sino que forma parte de una visión más amplia destinada a impulsar el desarrollo y construir sociedades capaces de afrontar los desafíos del futuro mediante la ampliación de oportunidades para las mujeres en ámbitos como el liderazgo, la ciencia, la tecnología, la economía, la acción climática, la paz y la seguridad.