Frieze Abu Dhabi reunirá a 84 galerías de 36 países

ABU DABI, 27 de agosto de 2026 (WAM) – La primera edición de Frieze Abu Dhabi se celebrará del 19 al 22 de noviembre en Manarat Al Saadiyat y reunirá a 84 galerías de 63 ciudades y 36 países, reforzando aún más la posición de Abu Dabi como destino mundial del arte y la cultura.

Creada en colaboración con el Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi (DCT Abu Dhabi), Frieze Abu Dhabi se apoya en los 17 años de trayectoria de Abu Dhabi Art en la creación de una comunidad regional de artistas, galerías, coleccionistas e instituciones.

Frieze Abu Dhabi presentará obras que abarcan desde la Antigüedad y el siglo XX hasta la actualidad, con la participación de destacadas galerías regionales e internacionales, entre ellas Gagosian, Pace Gallery, Thaddaeus Ropac y Timothy Taylor, además de galerías de EAU y del resto de la región.

La feria contará con cuatro secciones principales: Galleries, la sección central; Focus, dedicada a galerías internacionales emergentes; Frieze Masters Abu Dhabi, centrada en los intercambios culturales a través del océano Índico; y Global Futures, con presentaciones individuales de artistas de distintas generaciones y procedencias geográficas.

El programa incluirá además la primera edición del Frieze Abu Dhabi Artist Award, Frieze Sculpture e In Dialogue, junto con una serie de conversaciones comisariadas sobre el coleccionismo, el panorama institucional y la práctica artística.

La feria forma parte del creciente panorama cultural del Distrito Cultural de Saadiyat, junto a importantes instituciones culturales internacionales como el Louvre Abu Dhabi, el Museo Nacional Zayed y el Guggenheim Abu Dhabi, cuya apertura está prevista para diciembre.