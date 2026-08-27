Air Arabia amplía su red en Alemania con una nueva ruta a Düsseldorf

SHARJAH, 27 de agosto de 2026 (WAM) – Air Arabia, la primera y mayor aerolínea de bajo coste de Oriente Próximo y el norte de África, anunció el lanzamiento de vuelos directos diarios entre Sharjah y Düsseldorf a partir del 16 de diciembre de 2026.

Düsseldorf se convierte en el tercer destino de Air Arabia en Alemania desde Sharjah, junto con Múnich y Fráncfort, como parte de la creciente red europea de la aerolínea.

La nueva ruta será operada con aviones Airbus A320neo de Air Arabia, que ofrecerán a los pasajeros una experiencia de cabina moderna y cómoda, además de una mayor eficiencia operativa y un menor consumo de combustible.

Adel Al Ali, consejero delegado del grupo Air Arabia, afirmó que el lanzamiento del nuevo servicio diario a Düsseldorf representa otro hito importante en la expansión de la red europea de la aerolínea y refuerza aún más la conectividad entre EAU y Alemania.

“Con tres destinos conectados ahora mediante vuelos directos desde Sharjah, seguimos mejorando la conectividad entre EAU y Alemania y ofreciendo a nuestros clientes más opciones, comodidad y viajes a precios asequibles. Nuestro objetivo sigue siendo ampliar nuestra red y ofrecer viajes fiables y con una buena relación calidad-precio”, señaló.

Lars Redeligx, consejero delegado del Aeropuerto de Düsseldorf, afirmó: “Las conexiones con Oriente Próximo y la región del Golfo forman desde hace muchos años una parte importante de nuestra red internacional. El nuevo servicio diario a Sharjah refuerza aún más estos vínculos”.

Añadió que los viajeros de Renania del Norte-Westfalia y de las regiones vecinas de los Países Bajos también se beneficiarán de la amplia red de Air Arabia en Oriente Próximo, el sur de Asia y el sudeste asiático.