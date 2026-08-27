El presidente y los vicepresidentes de EAU trasladan sus condolencias al presidente de Nepal por las víctimas de las inundaciones y los deslizamientos de tierra

ABU DABI, 27 de agosto de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de condolencias al presidente de Nepal, Ramchandra Paudel, por las víctimas de las inundaciones y los deslizamientos de tierra, que causaron varios muertos y heridos.

El jeque Mohamed bin Zayed deseó una pronta recuperación a todos los heridos.

El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de EAU y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, enviaron mensajes similares de condolencias al presidente Paudel.

El jeque Mohammed bin Rashid y el jeque Mansour bin Zayed también enviaron mensajes similares de condolencias al primer ministro de Nepal, Balendra Shah.