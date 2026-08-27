EAU destina 10 millones de dólares a ayuda urgente para los afectados por las inundaciones y los deslizamientos de tierra en Nepal

ABU DABI, 27 de agosto de 2026 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos ha destinado 10 millones de dólares, a través de la Agencia de Ayuda de EAU, como parte de su respuesta humanitaria urgente para asistir a los afectados por las devastadoras inundaciones y los deslizamientos de tierra en Nepal, que han causado decenas de muertos, heridos y desaparecidos, además de importantes daños materiales.

La asistencia responde a las directrices del presidente de EAU, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Tareq Ahmed Al Amiri, presidente de la Agencia de Ayuda de EAU, destacó el papel de liderazgo de Emiratos Árabes Unidos en las respuestas humanitarias urgentes a escala mundial, impulsado por su compromiso con la solidaridad humana y la cooperación internacional.

Asimismo, subrayó la importancia de reforzar los esfuerzos humanitarios colectivos para proporcionar ayuda y apoyo a las personas necesitadas y a las comunidades afectadas por desastres naturales y emergencias humanitarias.

Al Amiri señaló que los equipos de la Agencia de Ayuda de EAU trabajan con las autoridades locales competentes y las organizaciones internacionales para garantizar que la asistencia llegue a todos los grupos afectados, incluidos mujeres, hombres y niños.