EAU y Alemania abordan el fortalecimiento de la cooperación bilateral

ABU DABI, 27 de agosto de 2026 (WAM) -- Lana Nusseibeh, ministra de Estado de Emiratos Árabes Unidos, se reunió con Jens Plötner, secretario de Estado del Ministerio de Defensa de la República Federal de Alemania.

El encuentro marcó el inicio de una visita de dos días del secretario de Estado a EAU y ofreció la oportunidad de intercambiar puntos de vista sobre diversos acontecimientos regionales e internacionales.

Ambas partes abordaron las relaciones bilaterales y las vías para aprovechar en mayor medida el potencial aún existente en materia de comercio, inversión y cooperación tecnológica. También intercambiaron opiniones sobre cómo profundizar los vínculos entre los ciudadanos de ambos países y fomentar una cooperación cultural más estrecha.

Las dos partes se comprometieron a trabajar estrechamente para reforzar la asociación estratégica entre ambos países.