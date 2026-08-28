El UAE Team Emirates-XRG amplía su ventaja en la Vuelta tras la victoria de Pogačar en la sexta etapa

MADRID, 27 de agosto de 2026 (WAM) -- El esloveno Tadej Pogačar, del UAE Team Emirates-XRG, reforzó su liderato en la clasificación general de la Vuelta a España 2026 tras imponerse este jueves en la sexta etapa y conseguir su tercera victoria en la presente edición.

Pogačar completó la etapa en 4 horas, 12 minutos y 40 segundos y superó en los metros finales al español Enric Mas, del Movistar Team. Mas terminó con el mismo tiempo, mientras que el belga Ramses Debruyne, del Alpecin-Premier Tech, fue tercero, a 46 segundos.

El campeón del mundo alcanzó así las 22 victorias esta temporada y amplió su ventaja en la clasificación general hasta los 3 minutos y 34 segundos sobre Mas. El esloveno Primož Roglič, del Red Bull-Bora-Hansgrohe, ocupa la tercera posición, a 4 minutos y 21 segundos.

La etapa dio un giro decisivo cuando Mas logró alcanzar a Pogačar poco antes de la cima y ambos abrieron una brecha respecto al resto de sus rivales. Según la cuenta oficial de la carrera, iniciaron el descenso con una ventaja de 30 segundos, y no de 34, sobre Roglič, Felix Gall y Debruyne.

Tras la victoria, Pogačar explicó que el equipo había previsto inicialmente permitir que una escapada tomara ventaja, pero esta tardó casi dos horas en formarse, lo que obligó al UAE Team Emirates-XRG a trabajar para controlar la carrera durante la parte final de la etapa.

El esloveno elogió el trabajo de sus compañeros, especialmente João Almeida, Kevin Vermaerke, Jay Vine y Pablo Torres, y señaló que su esfuerzo le permitió situarse en la posición ideal para lanzar su ataque.

Pogačar añadió que la aparición de Mas a su lado en la cima le sorprendió, ya que había escuchado por la radio del equipo que contaba con unos 40 segundos de ventaja sobre los perseguidores antes de comprobar que el español había conseguido cerrar la diferencia.