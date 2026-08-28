El presidente y los vicepresidentes de EAU trasladan sus condolencias al rey de Noruega por la muerte de Harald V

ABU DABI, 28 de agosto de 2026 (WAM) – El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, envió un mensaje de condolencias al rey Haakon VIII de Noruega por la muerte del rey Harald V.
El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de EAU y gobernante de Dubái, y el jeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, vicepresidente, vice primer ministro y presidente de la Corte Presidencial, enviaron también mensajes similares de condolencias al rey Haakon VIII.