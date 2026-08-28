EAU expresa su solidaridad con Argelia y traslada sus condolencias por las víctimas de los incendios forestales

ABU DABI, 28 de agosto de 2026 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos expresó su solidaridad con la República Argelina Democrática y Popular por las víctimas de los incendios forestales registrados en el noreste del país, que causaron varios muertos y heridos.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores (MoFA) trasladó sus sinceras condolencias y su solidaridad a las familias de las víctimas, así como a la República Argelina Democrática y Popular y a su pueblo por esta tragedia, y deseó una pronta recuperación a los heridos.