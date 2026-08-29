Comunicado sobre las sucursales de Banque Misr que operan en EAU

ABU DABI, 29 de agosto de 2026 (WAM) – El Banco Central de Emiratos Árabes Unidos (CBUAE) examinó el comunicado emitido ayer por las autoridades estadounidenses sobre la propuesta de aplicar una medida especial a las sucursales de Banque Misr en EAU, al considerarlas una institución financiera que opera fuera de Estados Unidos y suscita una preocupación primordial en materia de blanqueo de capitales. El Banco Central desea subrayar lo siguiente:

1. Las sucursales de Banque Misr que operan en EAU están sujetas a las leyes y normativas vigentes en el país.

2. El Banco Central espera que los bancos autorizados a operar en EAU no expongan al sistema financiero del país a riesgos reputacionales, respeten las leyes y normativas de los países cuyas instituciones financieras utilizan para realizar transacciones y no hagan un uso indebido de la avanzada infraestructura financiera de EAU.

3. El Banco Central examina periódicamente los procedimientos de prevención del blanqueo de capitales y lucha contra la financiación del terrorismo (AML/CFT) de los bancos que operan en EAU, verifica la eficacia de los sistemas de control de sanciones y otros mecanismos, y exige a las entidades que refuercen estos procedimientos y sistemas de conformidad con los requisitos de las leyes y normativas aplicables.

4. En relación con las sucursales de Banque Misr en EAU, el Banco Central ha decidido llevar a cabo un examen especial y urgente, que incluirá una revisión forense y exhaustiva retrospectiva del periodo mencionado en el comunicado emitido por las autoridades estadounidenses, con especial atención a las transacciones bancarias de las empresas citadas en dicho comunicado.

5. El Banco Central estudia actualmente las opciones disponibles respecto a la situación del banco en caso de que se decida imponerle la medida especial una vez concluidos los procedimientos correspondientes de conformidad con la legislación estadounidense. La decisión pertinente se adoptará en su debido momento, teniendo en cuenta las obligaciones del banco con sus clientes en EAU.