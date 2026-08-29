El presidente de EAU y Mohammed bin Rashid se reúnen en Al Marmoom, Dubái

DUBÁI, 29 de agosto de 2026 (WAM) — El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de EAU y gobernante de Dubái, se reunieron en Al Marmoom, Dubái.

Durante el encuentro, ambos dirigentes mantuvieron conversaciones cordiales y abordaron diversas cuestiones relacionadas con los asuntos nacionales y de los ciudadanos, así como los esfuerzos para apoyar el proceso de desarrollo de EAU y hacer realidad las aspiraciones de su pueblo hacia un futuro más próspero.

A la reunión asistieron el jeque Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, asesor del presidente de EAU, además de varios ministros y altos cargos.