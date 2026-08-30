EAU envía 83 toneladas de ayuda urgente para los afectados por las inundaciones y los deslizamientos de tierra en Nepal

ABU DABI, 30 de agosto de 2026 (WAM) – Emiratos Árabes Unidos, a través de la Agencia de Ayuda de EAU, envió un avión con 83 toneladas de ayuda de emergencia, compuesta por alimentos, material para refugios y otros suministros humanitarios esenciales, a la República Democrática Federal de Nepal.

La ayuda está destinada a apoyar a los afectados por las inundaciones y los deslizamientos de tierra que han golpeado distintas zonas de Nepal en los últimos días, causando decenas de muertos, heridos y desaparecidos, además de importantes daños materiales.

La asistencia urgente responde a las directrices del presidente de EAU, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan, de destinar 10 millones de dólares a prestar ayuda a los afectados, con el objetivo de apoyar la recuperación temprana y la estabilidad y garantizar el suministro de productos esenciales y artículos de primera necesidad para personas de todas las edades en estas difíciles circunstancias de emergencia.

La Agencia de Ayuda de EAU, en cooperación con la Embajada de Emiratos Árabes Unidos en Nepal, coordina con las autoridades locales la rápida entrega de los distintos suministros de emergencia a las personas que los necesitan. La Agencia continúa asimismo coordinándose con las organizaciones internacionales pertinentes para reforzar y consolidar las labores de socorro en las zonas afectadas.