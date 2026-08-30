Cinco convoyes de ayuda de EAU con 903 toneladas de asistencia humanitaria entran en Gaza en el marco de Operation Chivalrous Knight 3

AL ARISH, 30 de agosto de 2026 (WAM) -- Cinco convoyes de ayuda humanitaria de Emiratos Árabes Unidos entraron esta semana en la Franja de Gaza, integrados por 74 camiones que transportaban 903 toneladas de asistencia humanitaria, como parte de Operation Chivalrous Knight 3 y de los continuos esfuerzos humanitarios de EAU para apoyar al pueblo palestino y atender sus necesidades básicas.

Los convoyes transportaban alimentos, material educativo y artículos para refugios, con el objetivo de cubrir las necesidades básicas del pueblo palestino y reforzar la respuesta humanitaria dentro de la Franja de Gaza.

El equipo de Operation Chivalrous Knight 3 continúa preparando convoyes de ayuda a través del centro logístico de asistencia humanitaria de EAU en Al Arish, mediante un sistema integrado que incluye la recepción, clasificación, preparación y envío de suministros a la Franja de Gaza, garantizando así la continuidad del flujo de ayuda humanitaria y su entrega a quienes la necesitan.

Los convoyes forman parte de los continuos esfuerzos humanitarios de EAU en el marco de Operation Chivalrous Knight 3, mediante el envío periódico de asistencia destinada a aliviar el sufrimiento del pueblo palestino y atender sus necesidades humanitarias más urgentes.

Operation Chivalrous Knight 3 reafirma la continuidad de los esfuerzos humanitarios y de socorro de EAU en apoyo al pueblo palestino, reflejo de la larga trayectoria humanitaria del país y de sus valores de solidaridad y responsabilidad humanitaria.