Gaza acoge el evento ‘Palestina ama a EAU’ para celebrar el apoyo emiratí y los vínculos entre ambos pueblos

GAZA, 30 de agosto de 2026 (WAM) -- Operation Chivalrous Knight 3 organizó en la Franja de Gaza el evento ‘Palestina ama a EAU’, con una amplia participación de personalidades y destacados representantes de la comunidad, en un ambiente que combinó patrimonio palestino, arte, música y entretenimiento.

El evento expresó sentimientos de afecto y gratitud hacia Emiratos Árabes Unidos en reconocimiento a su continuo apoyo humanitario al pueblo de Gaza.

El programa incluyó una exposición de patrimonio y un bazar palestino con alimentos tradicionales, vestidos y bordados palestinos, artesanía, tiendas de campaña y un majlis beduino tradicional, además de un espacio dedicado a la henna palestina, lo que permitió a los visitantes conocer diferentes aspectos del patrimonio cultural palestino.

El evento también contó con diversas actuaciones artísticas y tradicionales, entre ellas Al-Dihyah y la tradicional dabke, música y actividades de entretenimiento para niños, además de una actuación artística que generó una gran interacción por parte del público y creó un ambiente festivo.

Los participantes expresaron su afecto y gratitud hacia EAU y su pueblo y manifestaron su reconocimiento por la postura humanitaria del país y su continuo apoyo a los habitantes de la Franja de Gaza. Sus intervenciones y su participación transmitieron mensajes de lealtad y agradecimiento y pusieron de relieve la profundidad de los sentimientos que unen a ambos pueblos.

El evento celebrado en Gaza aunó patrimonio y valores humanitarios, reflejando el apego de los palestinos a su identidad y legado cultural, al tiempo que ofreció una plataforma para expresar su agradecimiento por el continuo apoyo de EAU al pueblo palestino y por la asistencia prestada a los habitantes de Gaza a través de Operation Chivalrous Knight 3.

El evento ‘Palestina ama a EAU’ coincidió con ‘EAU ama a Palestina’, celebrado en Emiratos Árabes Unidos, en una muestra del afecto mutuo entre los pueblos palestino y emiratí y de la profundidad de los lazos fraternales que los unen.

Ambos eventos transmitieron conjuntamente un mensaje compartido de lealtad, afecto y reconocimiento mutuo.