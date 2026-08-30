El Banco Central de EAU y el Banco Central de Egipto emiten un comunicado conjunto

ABU DABI, 30 de agosto de 2026 (WAM) – El Banco Central de Emiratos Árabes Unidos (CBUAE) y el Banco Central de Egipto reafirmaron su plena y continua cooperación y coordinación para garantizar el normal funcionamiento de todas las actividades de las sucursales de Banque Misr en Emiratos Árabes Unidos.

El comunicado se emitió en el marco del seguimiento de una propuesta del Departamento del Tesoro de Estados Unidos relativa a una norma regulatoria que contempla la imposición de una medida especial relacionada con las sucursales de Banque Misr en EAU.

En una declaración conjunta, ambos bancos centrales señalaron que las sucursales de Banque Misr en EAU adoptarán todas las medidas y actuaciones necesarias dentro del plazo establecido.