Abdullah bin Zayed felicita a estudiantes, familias y profesores por el inicio del nuevo curso académico

ABU DABI, 31 de agosto de 2026 (WAM) – El jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice primer ministro, ministro de Asuntos Exteriores y presidente del Consejo de Educación, Recursos Humanos y Desarrollo Comunitario, felicitó este lunes a los estudiantes y a los profesionales del sector educativo con motivo del inicio del nuevo curso académico.

En un mensaje con motivo de la ocasión, el jeque Abdullah afirmó: “Felicitamos a nuestros estudiantes, a sus familias, a los profesores y a todos los que forman parte de nuestro sector educativo por el inicio del nuevo curso académico, y les deseamos un año lleno de aprendizaje, éxito y logros”.

“En EAU, la educación es un proceso integral de desarrollo humano. Va más allá de los resultados académicos y abarca el desarrollo de competencias para la vida y el futuro, el fortalecimiento de la identidad nacional y los valores emiratíes, y el fomento del sentido de responsabilidad hacia la familia, la comunidad y el país. A lo largo de este proceso, las familias y los centros educativos siguen siendo socios esenciales, mientras que los profesores desempeñan un papel fundamental en la educación, orientación e inspiración de nuestros estudiantes”, añadió.

El jeque Abdullah continuó: “Animamos a nuestros estudiantes a aprovechar todas las oportunidades para aprender y crecer, a utilizar el conocimiento y las tecnologías emergentes de manera consciente y responsable, y a reflexionar sobre sus futuros caminos de forma que puedan cumplir sus aspiraciones y contribuir a su país”.

“Renovamos nuestra confianza en nuestros estudiantes y en todos los integrantes del sector educativo, así como en su capacidad para continuar nuestra trayectoria de logros, inspirándose en la determinación, el valor, la unidad y la ambición que ha demostrado nuestra nación. Juntos formaremos generaciones seguras de sí mismas y ambiciosas, orgullosas de su identidad y sus valores, y preparadas para contribuir de manera significativa al progreso continuo y al futuro de EAU”, concluyó.

Por su parte, la jequesa Mariam bint Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vicepresidenta del Consejo de Educación, Recursos Humanos y Desarrollo Comunitario, afirmó con motivo de la ocasión: “Con el comienzo de un nuevo curso académico, deseamos a nuestros estudiantes un año lleno de aprendizaje, crecimiento y éxito. Esperamos que encuentren entornos de apoyo que les permitan descubrir sus fortalezas, desarrollar su confianza y fomentar un sentimiento de pertenencia, seguridad y curiosidad”.

“Cada estudiante tiene sus propias aspiraciones, su propio camino y su propio potencial. Nuestra responsabilidad es ofrecerles oportunidades para desarrollarlos en un entorno que fortalezca su identidad y sus valores, contribuya a formar su carácter y les prepare para el futuro con confianza. Aspiramos a que nuestros estudiantes crezcan con un profundo sentido de la responsabilidad y de la iniciativa que les impulse a contribuir a sus comunidades y a su nación”, añadió la jequesa Mariam.

“La educación es una responsabilidad compartida que reúne a estudiantes, familias, centros educativos y al conjunto de la comunidad. Mediante este esfuerzo colectivo, y gracias al apoyo, la orientación y el cuidado que proporcionan padres y profesores, creamos oportunidades para que nuestros niños y jóvenes aprendan, crezcan y hagan realidad sus aspiraciones”, señaló.

“Deseamos a todos un curso académico fructífero y lleno de éxitos, que abra nuevos horizontes para nuestros estudiantes y refuerce su contribución a la construcción de una sociedad cohesionada y próspera”, concluyó la jequesa Mariam.

Hajer Ahmed Al Thehli, secretaria general del Consejo, afirmó: “Cada nuevo curso académico supone un nuevo comienzo, una oportunidad para que los estudiantes aprendan y descubran, desarrollen sus capacidades, amplíen sus aspiraciones y avancen con confianza hacia su futuro”.

“La educación va mucho más allá de lo que los estudiantes aprenden en las aulas. También comprende los valores, las capacidades y las experiencias que configuran la persona en la que se convierten, fortalecen su sentido de identidad y les proporcionan la confianza necesaria para descubrir su potencial y perseguir sus aspiraciones. El verdadero valor de la educación reside en la capacidad del estudiante para plantearse preguntas, pensar, seguir aprendiendo y adaptarse a medida que cambia el mundo que le rodea, y para utilizar lo aprendido con el fin de marcar una diferencia en sus familias, comunidades y país”, añadió.

“Deseamos a todos los estudiantes, profesores y familias un nuevo curso académico provechoso, lleno de aprendizaje, crecimiento y logros, y que marque el comienzo de nuevas aspiraciones y oportunidades”, concluyó Al Thehli.